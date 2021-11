DC League of Super-Pets: tráiler oficial, sinopsis, actores y la referencia a Iron Man

Lo prometido es deuda y tal como se anunció en el teaser publicado en el DC FanDome 2021, este miércoles 23 de noviembre se estrenó el tráiler oficial de DC League of Super-Pets.

Dwayne Johnson, Kevin Hart y Keanu Reeves en DC League of Super-Pets. Foto: Warner Bros. Pictures

El filme está dirigido por Jared Stern, escritor y consultor reconocido de las películas de Lego, y John Whittington. Asimismo, Dwayne Johnson es uno de los productores junto a Patricia Hicks, Dany García y Hiram García.

DC League of Super-Pets, protagonizada por las mascotas de Superman y Batman: Krypto y Ace, con las voces de ‘La Roca’ y Kevin Hart, respectivamente, llegará a los cines de Latinoamérica desde el 19 de mayo de 2022.

Dwayne Johnson fue quien anunció las nuevas incorporaciones al cast de DC League of Super-Pets. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

La película contará con las interpretaciones del actor y director mexicano Diego Luna, Kate Mckinnon, Vanessa Bayer y John Krasinski. El talentoso actor Keanu Reeves, recordado por su papel de Neo en The Matrix y que muy pronto lo volveremos a ver en la pantalla gigante, también será parte de DC Liga de Súpermascotas.

El tráiler de DC League of Super-Pets ha traído sorpresas y si no lo has notado, aquí te lo contamos. Además de ver la trama de esta cinta, en las primeras escenas tenemos una referencia a Iron Man dada por el mismo Superman al intentar planchar su atuendo.

DC League of Super-Pets: tráiler oficial

¿De qué tratará DC League of Super-Pets?

Según la sinopsis oficial, Krypto, el superperro, y Superman son mejores amigos inseparables que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis.

Ace y Krypto en DC League of Super-Pets. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia: Batman, Aquaman, Linterna Verde y Wonder Woman son secuestrados, Krypto debe convencer a una banda de animales: Ace el sabueso, PB el minicerdo, Merton la tortuga y Chip la ardilla a dominar sus propios poderes recién descubiertos y ayudarlo a rescatar a los superhéroes.