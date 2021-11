Chucky, la serie, capítulo 7 en Syfy: todo sobre el nuevo episodio de Child’s play

VER CHUCKY CAPÍTULO 7 | El séptimo episodio de la serie del muñeco asesino llega a USA y México, hoy 23 de noviembre, a través de SYFY y USA Network, bajo el título Twice the grieving, double the loss (El doble de dolor, el doble de pérdida). La nueva entrega mostrará a Tiffany, la novia de Charles Lee Ryan, encontrándose con los protagonistas en el velorio de la señora Wheeler.

El séptimo capítulo de Chucky, la serie estará disponible en Latinoamérica a partir del miércoles 8 de diciembre de 2021 a través de Star Plus. Aquí te contamos qué pasó en el sexto episodio y qué veremos en el nuevo. Además, de dónde y cómo puedes verlo.

Tifanny y Logan Wheeler en el capítulo 7 de Chucky, la serie. Foto: SYFY y USA Network

¿Dónde ver el capítulo 7 de Chucky, la serie?

Para ver el episodio 7 de Chucky: child’s play, los usuarios de cable pueden sintonizar los canales de SYFY o USA Network, a las 10.00 p. m. hora del este o 9.00 p. m. hora del centro. Todos los martes estrenan nuevos episodios.

Para los que no cuenten con servicio de cable, pueden verlo por streaming, el episodio se encontrará disponible en Star Plus a partir del 8 de diciembre. La primera temporada de la serie de terror consta de 10 episodios de unos 40 a 45 minutos cada uno.

Precios de Star Plus en México

Star+ mensual: $199/mes.

Star+ anual: $1,999/año.

Combo Star+ y Disney+: $249/mes.

¿Qué pasó en el capítulo 6 de Chucky, la serie?

Volvemos a ver a Alex Vincent interpretando su clásico papel de Andy Barclay, acompañado de su hermana adoptiva Kyle, quien es interpretada por Christine Elise. El dúo se encuentra buscando a Chucky para eliminarlo de una vez por todas. Por otro lado, Jake, Lexy y Devon se dan cuenta que necesitan ayuda para detener el reinado de terror del muñeco diabólico por lo que toman la decisión de vincularse con Andy.

Mientras tanto, como vimos en el episodio 5, Nica tiene parte del alma de Chucky, quien la controla para permanecer junto a Tiffany. Cuando Nica logra retomar el control de su cuerpo, intenta engañar a la novia de Chucky haciéndole creer que su amante todavía la está controlando, pero Tiffany es demasiado lista para este truco, reconociendo que Charles Lee Ryan ya no se encuentra dentro de ella. Para sorpresa de muchos y de Nica, Tiffany le confiesa que la prefiere a ella que a Chucky.

Andy y Kyle regresan a Child's play. Foto: SYFY

¿Syfy free?: cómo ver gratis

El séptimo episodio de Chucky, la serie será transmitido a través de los canales SYFY y USA Network. Otra opción es verlo a través del sitio oficial de SYFY y el sitio web oficial de USA Network; sin embargo, ahí también te pedirán colocar tu proveedor de cable.

Tráiler del capítulo 7