Spider-Man: ¿por qué no estarán Kirsten Dunst y Emma Stone en No way home?

Muchos fans están a la espera del lanzamiento de Spider-Man: no way home, la nueva película que estará protagonizada por Tom Holland y que traerá de regreso a antiguos villanos de anteriores sagas, como Duende Verde y Doctor Octopus. Sin embargo, algunos se preguntan la razón por la que Kirsten Dunst y Emma Stone, que interpretaron a Mary Jane y Gwen Stacy, respectivamente, no serán parte de la cinta.

Peter Parker también llevará el traje de Iron Spider en Spider-Man: no way home. Foto: Marvel Studios

¿Por qué Kirsten Dunst y Emma Stone no estarán en Spider-Man 3?

Según comentó el reconocido insider Daniel Richtman en sus redes sociales (vía Market Research Telecast), los encargados de Marvel Studios tenían planeado en un inicio colocar a Kirsten Dunst y Emma Stone en sus populares papeles.

Sin embargo, esta decisión se habría visto afectada debido a las restricciones en el set de grabación por la pandemia del coronavirus, lo que hizo imposible que las actrices participen en la tercera entrega.

Esto se reforzaría si se toman en cuenta las constantes modificaciones que tuvo el guion de No way home, por lo que Richtman explicó que Kevin Feige había pensado en Dunst y Stone para que aparezcan nuevamente como Mary Jane y Gwen Stacy.

Asimismo, el periodista enfatizó que la producción todavía considera incluir a las estrellas en futuros proyectos del UCM para que les den vida a sus antiguos personajes.

Spot de Spider-Man: no way home