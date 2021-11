Power Rangers en Netflix: las nuevas películas y series serán exclusivas de la plataforma

Todo indicaría que el Universo Cinematográfico de Power Rangers será una realidad y todo gracias a una alianza con Netflix. Este lunes 22 de noviembre Jonathan Entwistle, creador y director de la serie The end of the f***ing world y de quien se sabe que está trabajando junto a eOne Television, confirmó la llegada de Power Rangers a la gran plataforma streaming.

Los Power Rangers se emite desde 1993. Foto: Hasbro

“¡Supongo que el gato está fuera de la bolsa! El nuevo universo de los Power Rangers llegará a Netflix”.

Jonathan Entwistle oficializó la notica por su red social. Foto: captura/Twitter/@jonaent

Asimismo, el medio Deadline ha dado a conocer esta noticia: “EOne Television ya ha estado tramando un universo potencial de múltiples series y películas basadas en la propiedad de los Power Rangers”, tras una conversación con Michael Lombardo, presidente de Televisión Global de eOne.

Power Rangers Migthy Morphing. Foto: Hasbro

Lo que ya se sabía es que la franquicia se unió con Jonathan Entwistle para realizar una nueva película de los Power Rangers. Sin embargo, no se conocías más que esto. Hasta ahora que Michael Lombardo dijo lo siguiente: “Desde que creamos Power Rangers con Jonathan, propusimos realmente un enfoque de mundo entero”.

“No es solo un programa, son programas seguidos de películas (y) algunos programas para niños. Hemos encontrado un gran compañero de escritura para (Entwistle), ya están trabajando. Toco madera. Netflix está emocionado, estamos emocionados, esperamos tener noticias pronto”.

Power Rangers (2017) fue la ultima película y proyecto publicado de los superhéroes. Foto: Saban Films