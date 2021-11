Pasión de gavilanes 2 no se centrará en los Reyes: Danna García habló del nuevo guion

Tras confirmarse la temporada 2 Pasión de gavilanes, fanáticos están al pendiente de lo que será el gran regreso a la televisión de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Mientras se vienen grabando los capítulos en Colombia, más de uno se pregunta qué pasará en la nueva trama de la ficción de Telemundo.

Gracias a una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de Danna García, Norma Elizondo en la telenovela, la actriz no solo reveló que Michel Brown volverá como Franco Reyes, sino que habrán cambios importante en el nuevo guion de Pasión de gavilanes.

“Quiero hacer hincapié en esto. Sé que todos tienen expectativa por lo que se vio en la primera parte, pero esto es una nueva visión del escritor, ya no se trata solo de nosotros seis, los Reyes y la Elizondo, sino de todo el clan familiar. El gran protagonista es la historia y ya no se centrará solo en las parejas, sino en todos en general”, comentó la intérprete.

Por otro lado, y ante la insistencia de sus seguidores, García habló sobre los personajes que no podrán ser parte de los nuevos capítulos. Entre los comentarios se le preguntó por Don Martín, Leandro Santos y Ruth Uribe.

En el 2022, Telemundo anunció que saldrá al aire Pasión de gavilanes 2. Foto: composición/Telemundo

“Son varias las familias que no estarán en la nueva temporada, por ejemplo, la de Leandro Santos y Ruth. Por libreto, esa familia no existió, no se le dio una historia detrás más allá de lo que se vio. Eso sí, se van a sorprender por los actores nuevos que llegan y con ellos sus tramas. Hay gente que viene de México, España, Cuba y Argentina”, explicó.