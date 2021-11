Hawkeye, capítulo 1: ¿a qué hora y dónde ver la serie Ojo de Halcón de Marvel?

ESTRENO | capítulo 1 | Hawkeye, una producción más de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, está a nada de estrenarse. Ahora es el turno de Ojo de Halcón de enseñarnos su vida después de Avengers: endgame y recuperar a su familia. Los enemigos del pasado de Clint Barton han regresado por venganza y Hawkeye tendrá que lidiar con ellos junto a Bishop.

Cuándo sale el capítulo 1 de Hawkeye

Este miércoles 24 de noviembre de 2021 se publicará el primer capítulo de Hawkeye. Y para alegría de los fanáticos, Marvel ha decidido publicar dos episodios este mismo día.

Hawkeye se estrena este miércoles 24 de noviembre por Disney Plus. Foto: composición/Marvel Studios

Dónde ver el capítulo 1 de Hawkeye

Así como WandaVision, What if…? y Loki, Hawkeye llegará a la plataforma streaming de Disney Plus. Si aún no tienes el servicio, podrás adquirirlo al registrarte en su página web y pagar a partir del monto mínimo de S/ 25,90 al mes.

Kate Bishop en Hawkeye. Foto: Twitter/@hawkeyeofficial

Link para ver online Hawkeye

Si ya eres un usuario de Disney Plus, haz clic AQUÍ para poder disfrutar de la serie Hawkeye.

Hora de estreno de Hawkeye episodio 1

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en Perú: 3.00 a. m.

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en México: 2.00 a. m.

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en Estados Unidos: 2.00 a. m.

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en Chile: 5.00 a. m.

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en Argentina: 5.00 a. m.

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en Venezuela: 4.00 a. m.

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en Venezuela: 4.00 a.m.

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en Brasil: 5.00 a. m.

Ver el capítulo 1 de Hawykeye en España: 9.00 a. m.

Nuevo póster de Hawkeye. Foto: Twitter/@hawkeyeofficial

Cuántos capítulos tiene la serie de Ojo de Halcón

La serie Ojo de Halcón tendrá seis capítulos que serán lanzados semanalmente por Disney Plus. Sin embargo, este miércoles 24 de noviembre se estrenarán dos episodios simultáneamente.

En Hawkeye también veremos al adorable Pizza Dog. Foto: Twitter/@hawkeyeofficial

Hawkeye: reparto de la serie de Disney Plus

Jeremy Renner como Clint Barton/Hawkeye

Hailee Steinfeld como Kate Bishop

Vera Farmiga como Eleanor Bishop

Tony Dalton como Jack Duquesne/Swordsman

Alaqua Cox como Maya Lopez/Echo

Tráiler de Hawkeye en Disney Plus