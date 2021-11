‘Spider-Man: no way home’: ¿cuándo salen a la venta las entradas para ver al Hombre Araña?

El superhéroe arácnido encarnado por Tom Holland alista su llegada a los cines con Spider-Man: no way home. La producción está generando amplia expectativa entre los fanáticos de Marvel, pues los tráilers aún no confirman la presencia de los otros Hombres Arañas, que serían interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El estreno internacional de la cinta es el próximo 17 de diciembre, pero la fecha no será la misma en los diversos países. Por ejemplo, en México se anunció una preventa para el 29 de este mes, fecha en la que los seguidores de la producción animada iniciarán a comprar sus entradas para su llegada el 16 de diciembre.

Las entradas de No way home saldrán a la venta el 29 de noviembre en Estados Unidos. El proceso de compra será mediante la web de los cines. Para ello, se tendrá que tener un usuario creado, seleccionar un método de pago y posteriormente escoger las butacas de tu preferencia. Mientras tanto, en Perú, la fecha de venta de entradas aún no ha sido confirmada.

¿Cómo puedo ver el tráiler?

Hace unos días Sony Pictures lanzó el tráiler oficial y aquí te lo presentamos:

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

En la película se verá a Peter Parker unir fuerzas con el Doctor Strange luego de que un hechizo haya salido de control a causa de un accidente. Además, el Hombre Araña tendrá que enfrentar las causas de la exposición de su identidad en la segunda película Far from home, entre otros problemas que complicarán su labor heroica.

¿Cuánto dura Spider-Man 3?

Spider-Man 3 tiene una duración de 150 minutos.

Actores que estarán presentes en la película