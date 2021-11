Bart the bear 2: oso de Game of thrones e Into the wild muere a los 21 años

Bart the bear 2 apareció en películas como Dr. Dolittle 2, Into the wild, We bought a zoo y Game of thrones. Según anunció el director ejecutivo de la Fundación Vital Ground, Ryan Lutey, después del deterioro constante de su salud durante este año, Bart murió pacíficamente en su casa durante el último fin de semana en Heber City, Utah.

El animal se desempeñó como embajador de Vital Ground, un fideicomiso de tierras que se centra en la conservación del hábitat del oso pardo, la preservación de los corredores genéticos para toda la vida silvestre y los productos botánicos, y la prevención de conflictos entre los osos y las personas.

En redes sociales, la actriz inglesa Gwendoline Christie, más conocida por interpretar a Brienne of Tarth en Game of thrones, publicó una foto junto a Bart con un mensaje conmovedor de despedida.

Gwendoline Christie se despide de Bart the bear 2. Foto: captura Instagram

El texto de la publicación dice: “Descansa en paz, querido Bart the bear II. 2000 - 2021. El mejor coprotagonista que he tenido. Remolque propio en el set, música country y western sonando en todo momento para calmarlo, y aplausos cada vez que pisaba el escenario. ¡Me encantó cada segundo de trabajo contigo!”.

Embajador de la Fundación Vital Ground

El director de la fundación alegó que la muerte de Bart deja un enorme legado de conservación del oso pardo, ya que el carisma del oso ayudó a que se conservaran y se mejoraran los cientos de miles de acres de hábitat para el resto de osos grizzlies y todas las especies que comparten su área de distribución, desde alces hasta truchas, mariposas y plantas.