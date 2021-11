Ant-Man and the Wasp 3: director confirma el final del rodaje de Quantumania

Ant-Man and the Wasp: quantumania llega a los cines el 28 de julio de 2023. El director Peyton Reed, encargado de llevar la batuta de las tres películas de la franquicia, anunció en Twitter, que el rodaje había terminado. Junto con la noticia, compartió un dibujo donde se puede ver a ambos héroes juntos.

La publicación dice: “La fotografía principal de Ant-Man and the Wasp: quantumania ya está terminada. No puedo esperar a mostrarles todo lo que hemos estado haciendo”.

El director Peyton Reed anuncia el termino de rodaje de Ant-Man and the Wasp: quantumania. Foto: captura Twitter

Reparto de Ant-Man and the Wasp: quantumania

A pesar de que se sabe poco sobre esta nueva entrega, está confirmado que los siguientes actores regresan a la franquicia:

Paul Rudd como Scott Lang

Evangeline Lily como Hope Van Dyne

Michael Douglas como Hank Pym

Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne

Las últimas inclusiones que se han confirmado son las de Bill Muray (aún no se sabe el personaje que interpretará) y Jonathan Majors, quien interpretará a Kang, el villano principal y probablemente conectado al Reino Cuántico, relacionado a la serie Loki de Disney Plus.

Kang será interpretado por Jonathan Majors en Ant-Man and the Wasp 3. Foto: Cultura HBO/Marvel Comics

¿De qué trataría Ant-man and the Wasp: quantumania?

Aún no existen detalles acerca de la trama, pero Evangeline Lilly indicó en una entrevista realizada por Comicbook lo siguiente:

“Tiene la oportunidad de ser la mejor película que hemos hecho hasta ahora. Creo que Jeff Loveness (el guionista) es fenomenal, es uno de los mejores escritores que hemos tenido, tiene un dominio increíble. En la página del guion podía escuchar a todos los personajes y lo sabía. Realmente había aprovechado la personalidad única de cada persona. Creo que la película va a ser realmente especial”.