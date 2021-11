‘Spider-Man: no way home’: crean versión animada del tráiler con series de los 90′s y 2000

A menos de un mes para el estreno de Spiderman: no way home, un grupo de fanáticos ha recreado el tráiler 2 de la cinta de Marvel con imágenes de las series animadas Spider-Man: the animated series (1994), The spectacular Spider-Man (2008) y Ultimate Spider-Man ‎‎(2012). De esa manera, tenemos a los personajes de Peter Parker, Mary Jane, Doctor Strange, Doctor Octopus y demás estrellas de la cinta en sus versiones de los 90′s y 2000. ¿Cómo se ve el tráiler en versión animada?

Más allá de los análisis y teorías que han formulado los fans sobre el segundo tráiler de Spiderman no way home, hay otros que han preferido usar su creatividad para sacar más de una sonrisa a los verdaderos seguidores de antaño del arácnido. La creación estuvo a cargo de 100Bombs Studios, quienes trabajaron en la versión animada con imágenes pasadas y el resultado es un éxito.

Spiderman: no way home, tráiler versión animada. Foto: fotocaptura de Youtube/100Bombs Studio

El video ha alcanzado 131.940 visitas y se encuentra cerca de llegar a los 10.000 me gusta en Youtube. En los comentarios se puede ver como los usuarios aplauden la creación no solo por lograr versionar todo el tráiler, sino por haberlo hecho con tres de las series animadas más queridas y conocidas de Spiderman.

Spider-Man: the animated series (1994), es quizás la más recordada para la generación que creció en los 90′s, pero los creadores se han tomado la libertad de buscar el material preciso de esta y de las series animadas de la generación del 2000: The spectacular Spider-Man (2008) y Ultimate Spider-Man ‎‎(2012).

De esta manera, el canal de Youtube demuestra que no solo puede existir el multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel, sino también en las producciones de dibujos animados que se vieron en la tele en los últimos casi 20 años.

La versión animada del primer tráiler

Esta no sería la primera vez que 100Bombs Studios realiza una versión animada del tráiler. De hecho, ya lo habían hecho con el primer avance que salió hace unos meses, donde los fanáticos vieron las pistas iniciales hacia el Spider-verse.