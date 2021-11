‘Spider-Man: no way home’: Electro usará el reactor de Iron Man

Spider-Man: no way home es la tercera y última película de Tom Holland como el Hombre Araña. No solo será el cierre de la trilogía dirigida por Jon Watts, sino también el más grande desafío que enfrentará el superhéroe tras la llegada del multiverso.

Así como Doctor Octopus y Duende Verde, Electro es uno de los tantos villanos que llegarán de otros mundos para derrotar al protagonista. Mucho se ha hablado al respecto, pero ya tenemos más detalles sobre su esperada participación.

Como vimos en los últimos avances, el villano interpretado por Jamie Foxx tendrá una apariencia renovada a lo que vimos originalmente en The amazing Spider-Man 2. Lo que pocos esperaban es que utilice la tecnología del fallecido Iron Man para lograr su objetivo.

Lo único certero es que será la versión más poderosa de Electro, porque es la primera vez que lo vemos aprovechar el poder del famoso reactor en la pantalla grande.

Spider-Man: no way home llegará el 16 de diciembre en Perú. Foto: Marvel

Como se recuerda, los enemigos del Spider-Man de Holland siempre han tenido una relación con Iron Man. Incluso Doctor Octopus usará esta tecnología gracias a las capacidades adaptables de sus brazos robóticos.

Spider-Man: no way home tendrá su estreno internacional el próximo 17 de diciembre. En el caso de Perú, llegará a las salas de cine un día antes.