Spider-Man 3: ¿Andrew Garfield llegará a No way home? Actor habla sobre la película

La tercera película en solitario del Spider-Man de Tom Holland se estrenará dentro de muy poco. Su segundo tráiler nos ofreció un mejor vistazo a cinco recordados villanos: Doctor Octopus, Duende Verde, Electro, Lizzard y Sandman, quienes llegarán luego del hechizo fallido de Doctor Strange. Si bien se ha confirmado el multiverso, los fanáticos reclaman a gritos la llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones de ‘Spidey’.

Nuevo tráiler de Spider-Man: no way home ha provocado la emoción de los fans por la posible llegada del Spider-verse. Foto: composición/Sony/Marvel

Por ahora, no se ha mostrado ningún rastro de los héroes arácnidos de las franquicias de Sony. No obstante, Garfield participó en una popular secuencia de preguntas de la revista GQ, en donde el actor tenía que responder a comentarios de los admiradores. Inevitablemente, una de ellas fue relacionada a su participación en el film del UCM.

“En este punto, estoy harto. Lo averiguaremos cuando la película llegue . Y vamos a estar muy decepcionados o muy contentos o también alguien dirá ‘Te lo dije muchas veces’ mientras que otro mencionará ‘No, yo te lo dije’. Ya lo averiguaremos. Lo siento de antemano”, comentó al haber negado en repetidas ocasiones su aparición en No way home.

Claramente, los seguidores aún mantienen la esperanza de verlo nuevamente en el traje de Hombre Araña. De hecho, los admiradores no le creen y piensan que solo está tratando de despistar a los espectadores, tal como lo ha venido haciendo Holland con el pasar de los días.

¿Cuándo se estrena la película?

Sony Pictures México ha confirmado que No way home llegará a los cines del país azteca el 15 de diciembre de este año . Sin embargo, no se sabe si aquella fecha se mantendrá para el resto de Latinoamérica o llegará el 16 de diciembre (fecha que aún no se ha modificado para otras locaciones de la región).