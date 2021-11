Red notice puede tener trilogía: director piensa en más secuelas para Netflix

Alerta roja llegó a Netflix el pasado 12 de noviembre para contarnos una historia de espías llena de misterios. La película dirigida por Rawson Marshall Thurber no tardó en convertirse en la cinta más vista del servicio y razones le sobra.

Su acogida fue tan positiva que más de uno se pregunta si tendrá otra secuela, considerando que tuvo un final abierto. Ante esta ola de pedidos, el director conversó con The Hollywood Reporter sobre la posibilidad de volverlo realidad.

“Si tuviéramos que hacer una secuela, lo único responsable sería hacer la dos y la tres seguidas”, indicó el cineasta antes de mencionar que “es una producción muy grande, y si puedes montarla una vez, será mejor para todos. Incluso para mi salud mental”, contó al medio antes de explicar por qué fue tan exitosa.

“Quería que Red Notice entretuviera al mundo (...) Entonces no hay sexo ni drogas ni violencia real. No hay muchas groserías, pero igual es divertida. Es grande, tiene grandes piezas de acción, grandes estrellas y grandes risas. Es para todos, desde 8 hasta 80, hombres y mujeres, conservadores y liberales. No importa”, concluyó.

Alerta roja llegó a Netflix en noviembre de este año. Foto: composición/Netflix

¿De qué trata?

John Hartley (Dwayne Johnson), el mejor agente del FBI, tiene como misión capturar a una ladrona de arte conocida como ‘The Bishop’ (Gal Gadot). Para esto, necesitará la ayuda de Nolan Booth (Ryan Reynolds).