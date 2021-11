Preventa de ‘Spider-man: no way home’ en México: fecha de compra fue anunciada por Sony

Con fanáticos contando los días para ver el estreno de Spider-Man: no way home, Sony Pictures anunció el último domingo 21 que ha decidido modificar su fecha de estreno. Película se podrá ver desde el 15 de diciembre del 2021.

La noticia provocó emoción entre los seguidores, quiénes además han quedado sorprendidos al saber que la preventa de entradas de No way home ya tiene un día para dar inicio. La sede en México de la productora y distribuidora de la cinta emitió un anuncio mediante sus redes sociales.

Preventa de Spider-Man: no way home en México

En Twitter, Sony Pictures México compartió el siguiente mensaje: “Anota la fecha, 29 de noviembre. En una semana inicia la preventa para Spider-Man: sin camino a casa”.

Spider-Man: no way home anunció el inicio de su preventa en México. Foto: @SonyPicturesMX

La cadena de cines Cinemex también compartió la noticia y agregó: “Es momento de programar un recordatorio para ser de los primeros en adquirir tus boletos y no perderte su gran estreno este 15 de diciembre”.

Por su parte, Cinepolis México publicó: “Su sentido arácnido está en lo correcto, confirmamos la preventa de #SpidermanSinCaminoACasa, este 29 de noviembre ¿están listos?”.

‘Spider-Man: no way home’, estreno se modificó: ¿cuándo se verá en Perú?

Sony Pictures México confirmó el domingo 21 de noviembre que Spider-Man: no way home llegará al país azteca el miércoles 15 de diciembre; es decir, dos días antes que su arribo a Estados Unidos. Por el momento, no se ha detallado si esa será la misma fecha para otras locaciones de la región, como Perú.