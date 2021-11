Encanto lanza su banda sonora antes de su estreno en cines peruanos

Encanto, la nueva apuesta de Disney, es una de las películas más esperadas del año por los pequeños de casa y amantes de la animación. No solo estará inspirada en la cultura colombiana, sino que también contará la importancia de la familia y qué nos hace especiales.

A pocos dias de su estreno este 25 de noviembre, la producción ya lanzó toda su banda sonora original en la que trabajó el compositor Lin-Manuel Miranda. De todas, “Colombia, mi encanto” con la voz de Carlos Vives se trata de la gran favorita.

“Muchos de los ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación es diferente, y muchas veces exclusiva de Colombia. Una de las cosas más divertidas es que el acordeón es un instrumento central de la música del país”, contó Miranda sobre la música.

“Me encantó sumergirme en artistas que no conocía y bucear más profundamente en artistas que siempre me gustaron y con los que me crié, como Carlos Vives, con quien tuvimos la suerte de trabajar en esta película. Todo el proceso hizo que me enamorara de la música y la cultura colombianas”, finalizó.

"Colombia, mi encanto" es el título del tema principal de la película Encanto, la cual es intepretada por Carlos Vives. Foto. composición/ Disney

¿Cuáles son las canciones de Encanto?

“La familia Madrigal”

“Un regalo mágico”

“En lo profundo/peso”

“No se habla de Bruno”

“Inspiración”

“Dos Oruguitas”

“Solo tú”

“Colombia, Mi Encanto”

“Two Oruguitas”.

¿De qué trata?

La película narra la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia. De todos, la protagonista Mirabel es la única integrante sin un don mágico pero será su responsabilidad salvarlos de la tragedia que se avecina.