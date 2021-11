Daredevil: los 4 proyectos de Marvel en los que Charlie Cox regresaría al UCM

Charlie Cox, el actor que interpretó a Daredevil en la serie de Marvel en Netflix, podría volver como el ‘Diablo de Hell’s Kitchen’ muy pronto. De acuerdo con fuentes cercanas al portal Binge Watch This — reconocido por difundir noticias de cine y fuertes rumores —, el abogado Matt Murdock volvería al Universo Cinematográfico de Marvel no solo en uno, sino hasta en cuatro futuros proyectos de la casa de los superhéroes, que incluyen algunas series de Disney+.

Luego de los rumores que señalaban que Daredevil podía reincorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel en Spiderman: no way home, ahora parece que el actor Charlie Cox volvería a interpretar a Matt Murdock en más de una historia.

Charlie Cox interpretó a Daredevil en tres exitosas temporadas. Foto: Netflix

El portal Binge Watch This, que en algunas ocasiones ha filtrado información importante sobre Marvel — muy parecida a la que comparte el famoso insider Daniel RPK — ha señalado que el personaje de Daredevil volvería en tres futuras series de televisión y una película.

La primera serie se trataría de su propia historia en solitario, donde algunos esperan que no se haga un reboot de su franquicia y toda la temática oscura y profunda que se le dio al personaje cuando estuvo en Netflix. Luego están dos series más de Disney+ que fueron confirmadas hace unas semanas en el Disney Plus Day: She-Hulk y Echo.

Por último, el ‘Diablo de Hell’s Kitchen’ volvería al cine en la película de Spiderman: no way home, donde se cruzaría con el joven arácnido. De hecho, hace unas semanas se filtraron algunas fotos donde se podían ver a Peter Parker (Tom Holland), Happy (Jon Favreau) y la tía May (Marisa Tomei) junto a Matt Murdock (Charlie Cox) sentados en una mesa.

Rumores y filtraciones

De momento, Cox ha negado su participación en el cierre de la trilogía de Spiderman en el UCM. Sin embargo, Holland comentó hace unas semanas que había grabado una importante escena donde estaba “en una mesa conversando”, siendo un total de “cuatro personas”. Esto último coincide con las imágenes filtradas en redes.

Spiderman no way home: referencia a Daredevil. Foto: fotocaptura/Marvel

Cabe resaltar que a comienzos de este mes también se había rumorado un posible reboot de Daredevil en She-Hulk. Del mismo modo, algunos fanáticos notaron un notable guiño en el tráiler 2 de No way home sobre Matt Murdock, que confirmaría la presencia del abogado y justiciero enmascarado.