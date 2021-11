The Batman: fan art muestra a Barry Keoghan como el Joker

La nueva versión de The Batman con Robert Pattinson se estrena el 4 de marzo de 2022. Los rumores que indican que el actor Barry Keoghan, quien hizo del Eterno Druig, se pondría en el papel de The Joker aumentan cada vez más. Esto se debe a que su propio hermano, a través de Facebook, respondió a los rumores: “Así que finalmente salió mi hermano interpretando al Joker en el nuevo Batman, que increíble”.

Si bien esto está lejos de ser una confirmación oficial, el rumor ha hecho que los fanáticos le brinden su aprobación y crearan un fan art, el cuál te mostramos a continuación.

Fan art muestra al actor Barry Keoghan como el Joker. Foto: captura Twitter

El nuevo Joker

Los rumores que rodean al Joker en The Batman han existido desde el año pasado, aunque no se ha adjuntado ningún nombre de algún actor en específico hasta el momento. Solo recientemente se especuló que Barry Keoghan, cuyo casting se anunció en 2020, sería el Joker. No está claro si la publicación de su hermano, Eric Keoghan fue o no una broma, por lo que aún no hay una confirmación oficial.

Sin embargo, los fanáticos ya han mostrado su aprobación porque el actor interprete al villano que luchará contra el Hombre Murciélago. En la siguiente publicación podemos leer: “Juro que si Barry Keoghan es realmente el Joker en la siguiente película de Batman, mi vida estará completa”.

Fanático apoya que Barry Keoghan interprete al Joker. Foto: captura Twitter

Otro fan dice: “Diablos, Barry Keoghan como el Joker, literalmente mi Joker”.

Fanático respalda a Barry Keoghan como el Joker. Foto: captura Twitter

Hasta ahora, los tráilers de The Batman no han proporcionado evidencia de que el Joker aparecerá, ya que se centran en la batalla del Caballero de la Noche contra The Riddler.

Tráiler