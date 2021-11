‘Spider-Man: no way home’ adelanta fecha de estreno: Sony hizo público el anuncio

La tercera película del Spider-Man de Tom Holland tiene a todo mundo con altas expectativas, sobre todo por lo rumores del esperado Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield, lo cual podría haberse confirmado con una misteriosa publicación de Jamie Foxx. Ahora, y a poco tiempo de haber lanzado su segundo tráiler, No way home ha vuelto a acaparar la atención de los seguidores al darse a conocer que su fecha de estreno se ha adelantado nuevamente.

Spider-Man: no way home ha anticipado la presencia de cinco villanos. Foto: Composición/Marvel

Por lo pronto, la cinta ha anticipado la presencia de cinco villanos: Doctor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Foxx), Lizard, y Sandman. Sin embargo, no hay rastros comprobables de las otras recordadas versiones de ‘Spidey’, aunque ya hay un país de Latinoamérica que podrá averiguarlo antes.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Sony Pictures México ha confirmado que Spider-Man 3 llegará al país azteca el miércoles 15 de diciembre ; es decir, dos días antes que su arribo programado para los cines de Estados Unidos. Pero, no se ha detallado si esa será la misma fecha para otras locaciones de la región, como Perú.

Spider-Man: no way home llegará a México el 15 de diciembre de este año. Foto: Twitter/@SonyPicturesMX

Como se sabe, los estrenos de diversas producciones hollywoodenses han tenido cierto privilegio con México. De hecho, según especifica Xataka, Los Ángeles y Ciudad de México fueron las únicas que participaron en el evento para fans donde se reveló el segundo tráiler de No way home. Por ello, no es una sorpresa que la película tenga un primer lanzamiento en las tierras del tequila y el maíz.

Sinopsis oficial

Por primera vez, Spider-Man ya no puede esconderse detrás de la máscara, y ya no puede separar su vida como superhéroe de su vida normal. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, entran en juego aún más cosas, lo que le obliga a averiguar lo que realmente significa ser Spider-Man.