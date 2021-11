‘Spider-Man: no way home’: Lizard, Electro y diálogos inéditos en nuevo spot de TV

Los villanos Lizard y Electro, que aparecerán en Spider-Man: no way home, se lucen de una manera un poco más amplia en un nuevo spot de TV de la cinta de Marvel Studios. El jefe del Daily Bugle, J. Jonah Jameson — interpretado por J.K. Simmons —, también se muestra diciendo un hilarante diálogo que recuerda a su actuación en la saga de Tobey Maguire. Además, se pueden escuchar algunos diálogos nuevos de Tom Holland y el personaje de Happy. ¿Qué nos deja este nuevo avance de Spider-Man: no way home?

No way home está a menos de un mes de su estreno y luego de haberse hecho esperar bastante para lanzar su segundo tráiler, algunos fanáticos ya dan por cantado que no veremos otro avance. Sin embargo, como suele hacerse con todas las cintas de Marvel, algunos spots que se irán publicando en el camino hacia su lanzamiento podrían dejar una que otra pista de la trama o indicios más amplios de los personajes.

Este ha sido el caso de Lizard y Electro, quienes aparecen en acción por primera vez dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. A diferencia del tráiler, ahora podemos ver al Siniestro interpretado por Jamie Foxx atacando a Spider-Man, quien lo esquiva mientras usa su nuevo traje negro.

Por su parte, el Lagarto también tiene un poco más de atención en un plano donde se le enfoca rugiendo, a lo que le sigue un gracioso diálogo del personaje de J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), quien dice “¿Eso es un dinosaurio?”. Cabe resaltar que, este último se ve prácticamente calcado del look que tuvo en Spider-Man 3, de la saga de Sam Raimi con Tobey Maguire (específicamente en la batalla contra Sandman y Venom).

Nuevos diálogos

También, tenemos nuevos diálogos que no se han mostrado en el tráiler 2 de Spider-Man: no way home. El primero es uno de Happy mientras va conduciendo y llama a Parker, pero solo obtiene respuesta del contestador. “Este es Peter, deja un mensaje”, dice la grabación. “Sí, Peter, este es Happy. ¿Quiénes son esos tipos?”, le pregunta.

Doctor Strange habla con Peter Parken en el trailer 2 de Spiderman no way home. Foto: fotocaptura de Youtube/Sony Entertainment

En otra escena, tenemos al Doctor Strange diciéndole a Peter Parker que han recibido “nuevos visitantes”, algo que salió en el segundo avance, pero que ahora tiene respuesta por parte del héroe luciendo el mismo terno con el que aparece en el puente junto al Doc Ock. “¿El multiverso es real?”, le contesta el protagonista interpretado por Tom Holland.