Spider-Man 3: ¿cómo introducirían a Miles Morales y reemplazarían a Tom Holland?

La tercera entrega de Spider-Man llegará el próximo 17 de diciembre para presentarnos el Spider-Verse liberado. Lo que varios desconocen es que podría ser la última cinta propia de Tom Holland como el querido Hombre Araña.

“Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película con Miles Morales”, fueron las palabras del protagonista para GQ. Ahora, más de uno se pregunta cómo podría ser introducido al Universo Cinematográfico de Marvel como el reemplazo de Peter Parker.

La posibilidad más popular entre los fans es que Miles venga de otro mundo al igual que los villanos, ahora que el multiverso está desatado. De esta forma, no tendrían por qué crear una historia de origen para presentarlo sino solo introducirlo.

Esta táctica sería similar a la que ocurrió en la tercera entrega de Capitán América civil war, cuando Tony Stark reclutó a Peter Parker como protegido y colega de armas.

¿Quién es Miles Morales?

Miles Morales es un adolescente afroamericano que apareció por primera vez en Ultimate Fallout #4 de Marvel Comics, tras la muerte de Peter Parker a manos del Duende Verde.

No fue hasta el 2018 que obtuvo mayor fama, con la película Spider-Man: into the spider-verse.