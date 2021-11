Pasión de gavilanes: ¿qué pasó con la carrera de Jorge Cao, el querido Don Martín?

Michel Brown finalmente llegará a la hacienda Elizondo para Pasión de gavilanes 2. La telenovela ha traído varias sorpresas con el pasar de los días, como la versión renovada de “Fiera inquieta” cantada por Guita, la revelación de Bernardo Flores como la versión adulta de Juan David y más. Sin embargo, muchos quedaron impresionados cuando se reveló al actor Germán Quintero como el nuevo Don Martín para la esperada secuela de Telemundo.

Pasión de gavilanes tendrá una temporada dos que llegará a la televisión en el 2022. Foto: composición/Telemundo/Caracol Televisión

Como se recuerda, el abuelo de las hermanas Elizondo fue interpretado en la primera temporada por Jorge Cao. Pero, el artista cubano aseguró, hace algún tiempo atrás, que se desvinculaba de la producción colombiana por una “decisión personal”.

¿Qué pasó con la carrera de Jorge Cao?

Sin lugar a duda, Pasión de gavilanes fue un trampolín a la fama para varias de sus estrellas. En el caso de Jorge Cao, su trayectoria actoral tenía una estela de luz desde mucho antes, ya que el artista fue honrado con el premio a mejor actor de reparto en el Festival Latino de Nueva York de 1987 por la película Demasiado miedo a la vida.

Asimismo, en 1996, ganó la categoría mejor actor extranjero en los Premios India Catalina por su destacada participación en Pecado santo. En tanto, su carrera terminó por asentarse en Colombia. De ese modo y muy aparte de Pasión de gavilanes, Cao ha trabajo en múltiples producciones de las que se destacan Te voy a enseñar a querer (2004), Amores de mercado (2006), El último matrimonio feliz (2008), entre otras.

El cambio de Jorge Cao a casi 20 años de Pasión de gavilanes. Foto: Instagram/cao.jorge

No lo querían en la telenovela

Jorge Cao reveló, en conversación con la revista Diez Minutos, que los miembros de la producción no estaban seguros de integrarlo a Pasión de gavilanes. “ En ese momento, era el villano de América por mis novelas y la productora no me veía en otro papel. Pero les dije que ese o ninguno”, comentó.

Su ausencia en la nueva temporada de la telenovela ya ha sido tomada por los fanáticos como una de las bajas más importantes de esta continuación. Aun así, Cao siempre se mantendrá en el corazón de sus seguidores como el entrañable Don Martín.