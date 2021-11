Hawkeye, reparto: ¿quién es quién es la serie de Disney+ con Jeremy Renner?

Hawkeye, uno de los vengadores más emblemáticos del UCM, llegará a Disney Plus con su propia serie en solitario este 24 de noviembre . La producción estará protagonizada por Jeremy Renner, quien podría despedirse del querido personaje del arco y las flechas muy pronto. No obstante, el actor no será la única estrella que los fanáticos de Marvel esperan, ya que otros roles fueron anunciados en las constantes actualizaciones que se han emitido.

¿Quiénes actúan en la serie?

Jeremy Renner – Hawkeye

Jeremy Renner ingresó al UCM como Clint Barton, un antiguo miembro de S.H.I.E.L.D., en Thor, la película de 2011. Luego de ello, retomó su papel en tres de las cuatro películas de Avengers. En tanto, en la serie de Disney Plus, fungirá como mentor de Kate Bishop, a quien eventualmente le delegará sus herramientas para que se convierta en una nueva superheroína.

Por su parte, Renner ha participado en diversas producciones cinematográficas; no obstante, una de sus películas más reconocidas es Zona de miedo, en donde interpretó a un militar estadounidense en un despliegue armado en Irak, papel que le valió una nominación al Oscar. En aquella cinta compartió escenas con Anthony Mackie (Captain America: the winter soldier).

Jeremy Renner – Hawkeye. Foto: Marvel Studios

Hailee Steinfeld – Kate Bishop

De acuerdo con lo expuesto en Marvel Comics, Kate Bishop es la hija de un hombre rico; sin embargo, su posición económica no le impide que sus sueños personales vayan más allá de su nivel social. Por ello, se unirá a Hawkeye para convertirse en justiciera y la líder de los Young avengers.

Hailee Steinfeld ostenta una gran variedad de títulos en su carrera actoral, los cuales incluyen películas como Notas perfectas, Bumblebee, Los ángeles de Charlie, Tres días para matar, entre otras. Asimismo, su experiencia dentro Marvel ya ha iniciado hace algunos años atrás, cuando interpretó a Ghost-Spider, una versión alternativa de Gwen Stacy, para la película Spider-Man: into the Spider-Verse de 2018.

Kate Bishop en Hawkeye. Foto: Twitter/@hawkeyeofficial

Vera Farmiga – Eleanor Bishop

Las historietas relatan que Eleanor es la madre de Kate que se suponía estaba muerta Sin embargo, la joven pronto sabrá que su progenitora está viva y que ha conducido a la malvada Madame Masque en contra de ella. Con ello, Screen Rant indica que la señora Bishop podría ser la villana de la serie.

Vera Farmiga es principalmente reconocida por su papel de Lorraine Warren en las películas de El conjuro. No obstante, su actuación en la película Up in the air, junto a George Clooney, le valió una nominación al premio Oscar.

Vera Farmiga e reconocida por interpretar a Lorraine Warren en El conjuro. Foto: Warner Bros

Florence Pugh – Yelena Belova

Yelena Belova fue presentada en el UCM como la hermana de Natasha Romanoff, en Black Widow de 2021. Al final de aquel largometraje, vemos que se reúne con la agente Valentina Allegra de Fontaine, quien le enseña una foto de Hawkeye y le comenta que él es el asesino de Natasha.

En ese sentido, Screen Rant revela que Yelena podría convertirse en la nueva Viuda negra del UCM, aunque aún no se sabe cómo encajaría esta subtrama dentro de la historia de la producción de Marvel Studios.

En el caso de Florence Pugh, la actriz estuvo nominada a un premio Oscar por la película Mujercitas. Además, también ostenta un papel protagónico en el aclamado thriller psicológico Midsommar, de Ari Aster.

Florence Pugh interpreta a Yelena Belova. Foto: Marvel Studios

Alaqua Cox – Maya Lopez

A diferencia de sus compañeros de reparto, Alaqua Cox tendrá su debut actoral en Hawkeye, como un paso previo a tener su propia serie en Disney Plus con el personaje de Marvel Maya Lopez/Echo.

De hecho, hay un detalle que será un punto importante para la representación de poblaciones minoritarias, ya que Cox es una persona con problemas de audición. De ese modo, de acuerdo con EW, ella se convierte en la segunda actriz sorda que interpreta a un personaje sordo del UCM (la primera fue Lauren Ridloff como Makkari, en Eternals).

Alaqua Cox será Echo en el UCM. Foto: Instagram/@alaquacox

Otros personajes