Hawkeye: ¿Hailee Steinfeld expuso proyecto secreto del UCM? Así reaccionó Kevin Feige

Los fanáticos perdieron a emblemáticos vengadores, como Capitán América y Black Widow, con el paso de las películas del UCM. No obstante, el actor Jeremy Renner está por llegar a Disney Plus a través de su propia serie en solitario, titulada Hawkeye, en la que no estará solo, ya que será acompañado por Kate Bishop (interpretada por Hailee Steinfeld). Pero todo apunta a que Marvel estaría por enrumbar a su nueva estrella con una famosa agrupación de superhéroes de Marvel Comics.

De acuerdo con lo reportado por Comicbook, Steinfeld participó en una rueda de prensa para la promoción de Hawkeye. En ese contexto, la actriz fue consultada acerca de los rumores que la asocian con los Young avengers .

Al no saber por si debería confirmar o negar la noticia, la otrora cantante viró inmediatamente su mirada hacia el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien tuvo una cómica reacción con la mirada. Esta curiosa situación originó un momento viral en redes.

“Quiero decir, escucha, esto se siente tan loco para mí en este momento, solo por estar sentada aquí con este grupo de personas. Estoy muy agradecida por formar parte de esta serie en este universo, y es solo el principio . Esta serie ni siquiera se ha estrenado, así que estoy deseando que llegue ese día”, respondió Steinfeld.

¿Quiénes son los Young avengers?

Según detalla Marvel en su sitio web, Young avengers aparecieron en su cómic homónimo, en 2005, bajo el libreto de Allan Heinberg y la ilustración de Jim Cheung. Según las historietas, esta escuadra de superhéroes jóvenes será reclutada luego de que el equipo de vengadores originales ya no pudo continuar unido como antes.

Dentro de estos poderosos individuos podemos encontrar a Kate Bishop, Iron Lad, Hulking, Wiccan, America Chavez, Kid Loki, entre otros.