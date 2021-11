El juego del calamar: Lee Jung-jae y su humilde respuesta ante una pregunta incómoda

El actor surcoreano Lee Jung-jae se encontraba en la alfombra roja de una proyección especial de El juego del calamar en Los Ángeles cuando una reportera le hizo una incómoda pregunta, a la que el famoso actor contestó con humildad. La estrella de Netflix y de varias producciones coreanas —como Along with the gods— evitó que la periodista pasara un momento embarazoso cuando esta le dio a entender que se había hecho famoso gracias a su última serie. En realidad, ya es un reconocido artista de cine y series de televisión en Corea del Sur.

Es cierto que la carrera de los actores de El juego del calamar ha logrado la fama mundial y sus rostros ahora son conocidos en muchos países más allá del continente asiático. Sin embargo, algo que no muchos tienen en cuenta —sobre todo si no conocen mucho de la actual cultura asiática— es que un intérprete como Lee Jung-jae para Corea es lo mismo que Leonardo Dicaprio para Hollywood: alguien que difícilmente no reconocerías.

Lee Jung-jae ha actuado en algunas de las películas más famosas de Corea del Sur. Foto: fotocaptura de Youtube/K-drama Nerd

Así, cuando Jung-jae se encontraba en un evento especial de Netflix sobre la serie en Estados Unidos, una reportera que ignoraba la fama del actor en su país natal se le acercó y le hizo la siguiente pregunta: “Para ti, estoy segura de que ya no puedes dejar la casa sin que la gente te reconozca. ¿Cuál ha sido el mayor cambio en tu vida desde que la serie salió?”.

Como recoge el portal K-Drama Nerd en un video, este momento generó la molestia de varios internautas que conocen el historial de la estrella surcoreana, quienes criticaron el hecho de que la entrevistadora estuviese desinformada, pues para él la vida de un estrella de cine no es para nada nueva.

El momento quedó viralizado no solo por la pregunta, sino por la brillante y humilde respuesta del artista, quien, en vez de corregir a la reportera, decidió contestar de manera muy sencilla sobre su experiencia en el país estadounidense.

“Sí, tienes razón. De hecho, el cambio más grande tiene que ser cómo soy tan reconocido por todo el mundo en todas partes, incluso en los Estados Unidos”, contestó el actor con amabilidad, cuya respuesta fue traducida al inglés por una ayudante del equipo de Squid game.

También señaló que muchas veces se encuentra con fanáticos de El juego del calamar en restaurantes o en la calle y que, aunque se le quedan mirando al principio y lo asustan un poco, finalmente logran entablar una conversación sobre algo relacionado con la serie de Netflix. “Esos son los momentos cuando de verdad siento que realmente hicimos algo grande”, añadió.

Fue así como Lee Jung-jae no necesitó decirle a la entrevistadora que para él no ha cambiado prácticamente nada, pues el hecho de ser reconocido en la calle es algo que ha vivido por muchos años en Corea. Fue por eso que sus fanáticos aplaudieron su manera de contestar, pues sabían que podía corregir a la reportera.