Black Panther 2: Letitia Wright sufrió fractura de hombro y una conmoción cerebral

Black Panther: Wakanda forever se convirtió en una de las producciones más complicadas del Universo Cinematográfico de Marvel tras la repentina muerte de Chadwick Boseman. Luego de varios cambios de guion y reordenamiento de ideas, Letitia Wright fue elegida para ser la protagonista en esta nueva historia.

Para mala suerte de los fanáticos, las grabaciones de Black Panther 2 fueron suspendidas debido a las lesiones que sufrió Wright el pasado agosto en pleno rodaje. Por este motivo, la producción se puso en pausa a finales de noviembre, y ahora espera retomar a inicios del 2022.

Lo que nadie esperaba es que la actriz sufriera una fractura de hombro y una conmoción cerebral, de acuerdo al último informe de Deadline. La noticia ha causado gran impresión entre sus seguidores, quienes no tardaron en desearle una pronta recuperación.

En cuanto a los retrasos presentados, el director de Marvel Studios Kevin Feige señaló que se deben a los cambios de producción, pero no suponen una reto imposible. “Solo estamos cambiando cuando salgan. Y sí, Strange (in the multiverse of madness) se ha movido seis semanas, así que, en lugar de haber tres meses entre las películas de Marvel, habrá cinco meses, y creo que todos podemos manejar eso“, contó anteriormente a Variety.

Foto: composición / Marvel Studios

El futuro de Black Panther 2

En una entrevista para Porter, Letitia Wright dijo que todavía estaban en luto por Chadwick Boseman. “No es algo en lo que quiera pensar. La idea de hacer Black Panther 2 sin él es un poco extraña. Justamente, estamos de duelo en este momento, así que estamos tratando de encontrar la luz en medio de eso”, finalizó.