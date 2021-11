‘Spider-Man: no way home’: Jamie Foxx publica imagen que confirmaría presencia de tres Hombre Arañas

Exactamente hace un año, Jamie Foxx les confirmaba a los fanáticos de la franquicia que iba a volver a estar en la película de Spider-Man. Fue a través de una publicación de Instagram que tuvo que borrar prácticamente de inmediato, donde se podía ver a Electro en el cielo, mirando fijamente a tres Peter Parker diferentes. Esto hizo que los fans se ilusionaran con el multiverso.

“Díganle a Spidey que vamos a hacerlo de nuevo. Súper emocionado de ser parte de la nueva entrega de Marvel”, fue lo que decía la publicación que muchos llegaron a tomarle captura. Allí también se confirmó que se vería una versión diferente del villano y que ya no sería azul, pero sí continuaría siendo malvado.

La serie de Loki confirmó el multiverso y tras ella, la producción animada What if…? y el tráiler de Spider-Man: no way home confirmaban las apariciones de varios villanos de Marvel que se vieron en las obras cinematográficas del Hombre Araña de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Sin embargo, el único Peter Parker que se vio fue el de Holland. Ahora un nuevo posteo de Jamie Foxx ha generado que varios fans concluyan que se verá más de una versión del ‘Trepamuros’ en el largometraje que se estrena el 17 de diciembre.

Jamie Foxx dará vida nuevamente a uno de los villanos más conocidos en la saga de Spider-Man. Foto: Sony Pictures

¿Qué fue lo que dijo Jamie Foxx?

Esta vez, Jamie Foxx fue más cauteloso con su publicación para evitar quizá problemas tanto con Marvel como con Sony. Sin embargo, los seguidores de la franquicia unieron el último posteo con el que tuvo que borrar en octubre del año pasado y concluyeron que, se verá tanto a Tobey Maguire como a Andrew Garfield en la nueva cinta del UCM.

Publicación de Jamie Foxx que confirmaría la presencia de más de un Spider-Man en la próxima película de Marvel. Foto: Instagram