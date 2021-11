Pasión de gavilanes: Natasha Klauss no iba a ser ‘Sarita’, ¿para qué papel audicionó?

Michel Brown ya ha confirmado su ingreso a la segunda temporada de Pasión de gavilanes. La exitosa telenovela verá el regreso de los hermanos Reyes, las hermanas Elizondo y a los personajes secundarios que tanto gustaron a los fanáticos. Sin embargo, pocos saben que Natasha Klauss, una de las de protagonistas más emblemáticas de la telenovela, no envió su audición para ser ‘Sarita’ Elizondo, la hija de Gabriela Acevedo.

Natasha Klauss se luce como 'Sarita' Elizondo para Pasión de gavilanes 2. Foto: Instagram/@natashaklauss27

En entrevista con el programa colombiano La red, la estrella barranquillera reveló que inicialmente quería ser Rosario Montes (papel que eventualmente recayó sobre Zharick León) . “El casting que hice fue bailando y doblando una de las canciones, con una ropa supersexy, un vestido superpegado, porque obviamente tenía que verse como Rosario, así mamacita divina”, precisó.

Si bien los productores se comunicaron con ella, Klauss se sorprendió cuando le llamaron para decirle que tenían una buena y una mala noticia. “La buena noticia es que estamos en Pasión de gavilanes, la mala es que no quedaste para Rosario Montes. Vas a ser una de las tres hermanas Elizondo ”, fue lo que le comentaron.

Zharick León regresará a Pasión de gavilanes 2 como Rosario Montes. Foto: composición/Instagram Zharick León/Telemundo

De ese modo, la estrella de TV se incorporó al elenco de Pasión de gavilanes para terminar enfrentándose al papel que alguna vez quiso interpretar, ya que la mayor de las hermanas Elizondo y Rosario tuvieron una larga rivalidad por el amor de Franco Reyes (Michel Brown).

Un trágico destino

Pese a que Sara y Franco son de las parejas más queridas por los fans, el destino de la joven iba a ser un tanto diferente a lo que vimos en la telenovela. De acuerdo con lo comentado por Klauss en entrevista con el presentador Carlos Ochoa, su rol iba a fallecer en alguno de los capítulos.

“ De hecho, mi personaje moría. Alcancé a hacer escenas de: ‘Oh, me duele el corazón’. (…) No se sabía mucho qué iba a pasar con este producto, no lo querían realmente en Telemundo y fue una sorpresa para todos”, detalló.