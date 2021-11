Pasión de gavilanes 2: así reaccionó Natasha Klauss ante regreso de Michel Brown

Pasión de gavilanes 2 llegará a Telemundo para 2022. Esta nueva entrega ha descartado a queridos actores del reparto original, como Jorge Cao en la piel de don Martín (que ahora será interpretado por Germán Quintero). No obstante, la mayoría de las estrellas principales del programa regresarán y tendrán su cuota de pantalla. De hecho, se han compartido diversas actualizaciones de la telenovela con el pasar de los días; entre ellas, se ha confirmado la esperada reintegración de Michel Brown.

Aquella noticia fue anticipada por Danna García hace algunos días atrás. Aún así, los seguidores querían que el propio Brown se pronunciara al respecto, y así pasó. En ese sentido, Natasha Klauss, quien hace de Sarita Elizondo, fue una de las más emocionadas y, al enterarse ello, envió un emotivo mensaje a su compañero de escenas y esposo en la ficción colombiana.

“Ya que el señor Michel Brown ya contó y pudo confirmar que va a estar en Pasión de gavilanes 2 quiero decirles ahora sí por fin que yo soy la más feliz, ustedes no saben la falta (que me hace) mi Franco. Te quiero mucho, te adoro, te amo mi Michel, tú sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos y no se imaginan todo lo que nos pasa”, comentó Klauss a través de sus historias de Instagram.

¿Cómo aparecerá Franco Reyes?

Sin embargo, de acuerdo con lo comentado por Michel Brown, Franco Reyes (su personaje en Pasión de gavilanes) no regresaría como un papel regular, sino que tendría una “participación especial” en la segunda temporada. La razón detrás ello es que está grabando una serie, por lo que su horario se cruza con el show de Telemundo.