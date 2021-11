‘Spider-Man: no way home’: Andrew Garfield y Tom Holland por primera vez juntos, ¿multiverso a la vista?

Aún es una duda si veremos a los tres Hombre Araña en Spider-Man: no way home, sin embargo, lo que sí es un hecho es el primer encuentro público de dos de ellos: Andrew Garfield y Tom Holland.

Tom Holland y Andrew Garfield como el superhéroe más querido de Marvel: Spider-Man. Foto: composición/Marvel Studios

La noche del jueves 18 de noviembre se celebró la fiesta de GQ Men of the Year en la que vimos a las figuras más populares de Hollywood, entre ellas a Andrew Garfield y Tom Holland, los personajes del momento debido al próximo estreno de Sin camino a casa.

Ellos se dejaron ver por primera vez juntos, hecho que quedará marcado en todos los fanáticos del extraordinario arácnido de Marvel, pues el momento se inmortalizó con unas fotos que circularon rápidamente por la web.

Los Spidy juntos: Andrew Garfield y Tom Holland. Foto: Twitter/@GQMagazine

Curiosamente, hace poquito Andrew Garfield declaró para The TODAY Show lo siguiente: “Escucha, no estoy en la película. Amo a Spider-Man, siempre lo he hecho , estaba tan feliz de haber interpretado el papel. Estoy tan emocionado de ver lo que hacen con el tercero. Justo como tú, para ser honesto”.

A lo que continuó: “Esa no es la respuesta diplomática, de verdad, de verdad lo digo en serio... Amo a Tom Holland , amo al (director) Jon Watts, amo a los (productores) Amy Pascal y Kevin Feige, y lo que han hecho con esas películas y ese personaje. Es un personaje importante para mí. Así que estoy muy emocionado de ver lo que sucede en la tercera, como ustedes ”.

Andrew Garfield y Tom Holland inmortalizaron el hecho con un abrazo. Foto: Twitter/@GQMagazine

No hay duda que fue un día espectacular para ambos, ya que se refleja en el rostro de cada uno y en el buen abrazo que se dieron. Esperamos que en algún momento podamos ver también a Tobey Maguire junto a ellos.

Por último, si no estarán en Spider-Man: no way home, tal vez disfrutemos de su presencia en la avant premiere del filme.