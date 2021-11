Tick, Tick...Boom!: Andrew Garfield deja a Spider-Man y presenta musical en Netflix

Andrew Garfield ha estado en boca de todos durante los últimos meses debido a los rumores sobre su aparición en Spiderman no way home, filme de Marvel protagonizado por Tom Holland. Sin embargo, en Tick, Tick...Bomm! — su última película estrenada en Netflix, adaptación del musical escrito por Jonathan Larson —, ha demostrado una vez más que no necesita ser Peter Parker para destacar como un logrado y experimentado actor. La cinta ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.

Cuando algún actor interpreta a un superhéroe o personaje de la cultura popular, se vuelve muy difícil sacarse la imagen de dicho rol y destacar en otro papel. Le pasó a Tobey Maguire, quien luego de ser Spider-Man no volvió a tener otra actuación por la que se le recuerde claramente y no le digan “es el primer Hombre Araña”.

Este parece no ser el caso de Andrew Garfield, quien luego de la cancelación de Sony Pictures de su saga como el arácnido, ha podido desprenderse de esa imagen que obtuvo como el personaje de Marvel Comics. Así lo demuestran algunas cintas como Silence (dirigida por Martin Scorsese) y Hasta el último hombre (dirigida por Mel Gibson y por la que obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor).

Ahora, nuevamente Andrew sigue abriéndose paso en su carrera con Tick, Tick...Boom!, la nueva película musical de Netflix en donde Garfield demuestra ser mucho más que Peter Parker o Spider-Man y se pone en la piel de Jonathan Larson, un aspirante compositor de teatro que debe enfrentarse a una crisis existencial en busca de alcanzar su mayor sueño.

La cinta se estrenó en el AFI Fest el pasado 10 de noviembre y ha tenido algunas proyecciones especiales por tiempo limitado desde el 12 de noviembre, previo a su estreno en Netflix este mes de noviembre. La película ha pasado un poco desapercibida, posiblemente debido a la oleada de rumores de Andrew Garfield en Spiderman No way home.

La crítica a favor de Andrew Garfield en Tick, Tick...Boom!

Tras el estreno de la cinta, la crítica y la prensa especializada vienen resaltado la actuación del actor. Solo en IMDb, el filme ha logrado una puntuación de 8.3/10 de 784 votaciones. En el caso de Rotten Tomatoes, ha recibido 86% de aprobación de la crítica, con un total de 100 reviews y un 94% a favor del público en general.

¿De qué trata Tick, Tick...Boom!?

Tick, Tick...Boom! es una adaptación cinematográfica del musical autobiográfico que cuenta la vida del autor teatral Jonathan Larson. La historia presenta al personaje de Jon (interpretado por Andrew Garfield), quien trabaja en un restaurante de Nueva York y busca convertirse en un exitoso compositor teatral en medio de la década de los noventa.

La película ha llegado el día de hoy, 19 de noviembre, a Netflix y ya puede verse en la plataforma si es que cuentas con una suscripción activa al servicio de streaming.