Spider-Man 3: Lil Nas X se postula como Miles Morales, el nuevo Hombre Araña

Spider-Man: no way home será la última película de Tom Holland como el Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel. Las expectativas son altas, y no es para menos, sobre todo al considerar que mostrará el Spider-Verse en la pantalla grande el próximo 16 de diciembre del 2021.

Con el eminente estreno del film, más de uno se ha preguntado cuál será el futuro del superhéroe en la franquicia luego de que Holland no haya renovado contrato con Marvel Studios para participar en más entregas. Al respecto, el actor ya había comentado que tiene a alguien en mente como su reemplazo.

Tom Holland no renovó contrato con Marvel Studios. Foto: composición / Marvel Studios

“Tal vez sea hora de que siga adelante en mi carrera”, dijo Holland en una entrevista para GQ. “Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película con Miles Morales”, enfatizó. Esto generó debate entre los fanáticos sobre quién podría dar vida al personaje de los cómics.

En ese panorama, el rapero Lil Nas X compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram, donde señaló su interés en interpretar al superhéroe. “Los rumores son ciertos y yo estaré interpretando a Miles Morales”, fueron sus palabras.

El rapero Lil Nas X señaló su interés en interpretar al superhéroe. Foto: GQ

Esto no se trata de algo oficial, pero la publicación ya dio de qué hablar entre los seguidores del Hombre Araña. Cualquier que sea el elegido, Tom Holland conversó con The Direct para dedicarle unas palabras a su sucesor.

“Cuando seleccionen al niño que será Spider-Man para reemplazarme, ya sea el próximo año o en cinco años, me encargaré de enseñarle sobre las responsabilidades de ser Hombre Araña porque es enorme. Es absolutamente enorme. Cada vez que sales por esa puerta estás representando a Spider-Man. Es duro. A veces es agotador”, contó anteriormente.