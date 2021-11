Spider-Man 3: así fue cómo Willem Dafoe llegó al set y asustó a Tom Holland

Spider-Man: no way home, la película dirigida por Jon Watts, será el pináculo de la trilogía cinematográfica con Tom Holland. No solo mostrará las consecuencias del multiverso desatado, sino que también traerá de regreso viejos villanos como el Duende Verde interpretado por Willem Dafoe.

En una entrevista para Screen Rant, el protagonista Holland contó cómo el veterano actor llegó al set de rodaje y agradeció por la oportunidad de trabajar con él. Estas fueron las declaraciones que emocionaron a los fans de ambas generaciones de Spider-Man.

“En ese momento, todos los villanos de la película era un gran secreto que estaban allí, por lo que caminaban por el set con estas capas encima. Naturalmente, ya sabes, estos muchachos están muy emocionados de regresar y revivir estos roles, pero vinieron al set una semana antes de comenzar a filmar”, contó al medio.

Tras esto, dijo que el objetivo de ellos era conocer al director y a él en persona. “Es así como me encontré con un tipo con una capa y dije: ‘Cuidado, amigo’. Y se quitó la capucha y casi me asusté mucho. Yo estaba como: ‘¡Oh, el Goblin está aquí!’ Pero era encantador, era realmente maravilloso y un verdadero placer trabajar con él”, detalló.

Willem Dafoe dio vida al Duende Verde en la trilogía cinematográfica dirigida por Sam Raimi. Después de 19 años, el actor regresa en la nueva cinta que explorará el Spider-Verse como nunca antes en live action.