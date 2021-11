El Duende Verde y su aterrador primer diseño en la saga de Tobey Maguire que no vio la luz

El Duende Verde es uno de los villanos de Spider-Man más conocidos tanto en los cómics como en las películas. En la saga de Tobey Maguire, el director Sam Raimi decidió usar a Norman Osborn como el primer antagonista para enfrentar al Hombre Araña. Sin embargo, aunque muchos recuerdan cómo se veía el traje que usó Willem Dafoe, en realidad existió otro diseño que era muchísimo más terrorífico, a tal punto que tuvo que ser cambiado para bajar la calificación de la película, según reportes.

Studio ADI (Amalgamated Dynamics), encargado de hacer el diseño de los trajes del Duende Verde (y también de Spider-Man), liberó hace un tiempo algunos videos del proceso de realización del villano, donde hizo énfasis en la máscara. Antes de llegar al look metálico, rígido y de color verde oscuro que portó el actor Willem Dafoe, los encargados hicieron un diseño sumamente escalofriante.

Duende Verde: primer diseño en saga de Tobey Maguire. Foto: captura de YouTube/StudioADI

Sam Raimi y el resto de la producción le pidieron al estudio que buscara la forma de que la apariencia que le dieran fuese parecida a la de los comics. Así, el primer prototipo que realizaron terminó por ser una mezcla de maquillaje, látex y animatrónico.

El resultado fue, como dicen en el mismo video, horripilante. El actor que utilizó la primera máscara del Duende Verde para Spider-Man (2002) daba miedo por sus grandes ojos sin pupilas, la piel arrugada y las expresiones gestuales muy marcadas. La parte mecánica permitía que el villano pudiese cambia de expresión rápidamente y dar un susto a quien lo viera. Puedes verlo en el siguiente video.

Luego de algunas otras modificaciones, el primer prototipo oficial se le presentó a Sam Raimi —quien ahora es el director de Doctor Strange and the multiverse of madness— , pero este tuvo que ser descartado. Aunque no hay ninguna fuente oficial sobre el por qué, algunos fanáticos indicaron que esto sucedió por decisión de Sony, quienes no habrían querido asustar a la audiencia más joven y obtener una clasificación de censura NC-17 (no menores de 17 años).

¿Qué pasó con el diseño?

Finalmente, aquel diseño nunca vio la luz y se tuvo que empezar a trabajar en una máscara que, detalle tras detalle, terminó siendo la que usa Willem Dafoe en la cinta de Spider-Man de 2002. Una característica que cambió fue la del clásico sombrero morado, que finalmente terminó teñido del mismo verde de todo el traje.

El regreso de Willem Dafoe como el Duende Verde en Spider-Man: no way home ya está confirmado. Foto: Sony Pictures

Con la máscara modificada y toda la película finalizada, el largometraje obtuvo una clasificación de mayores de 15 años en Estados Unidos y mayores de 12 en algunas partes de Latinoamérica.