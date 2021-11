The office: John Krasinski se negó a grabar escena donde Jim le es infiel a Pam

Según ha revelado el libro Welcome to Dunder Mifflin: the ultimate oral history of The office, escrito por el productor de la serie, Ben Silverman, y el actor Brian Baumgartner, que interpretó el papel de Kevin Malone, en una de las escenas de la aclamada producción británica, Jim le habría sido infiel a Pam.

En la octava temporada de la serie, el guionista Greg Daniels había escrito una escena donde Jim viajaba a Florida por trabajo junto con Cathy, la nueva contadora que ingresó a Dunder Mifflin Paper Company, Inc. para reemplazar a Pam durante su descanso por maternidad y que desde que entró a trabajar mostró simpatía por Jim. En ese viaje, Jim le habría sido infiel a Pam, interpretada por Jenna Fischer, al protagonizar un apasionado beso con Cathy.

Para los fanáticos de la serie, esto hubiera significado un giro radical y dramático. Desde la primera temporada, el romance entre Jim y Pam encantó a la audiencia, que presenció cómo la relación fue evolucionando a lo largo de las temporadas. Para el actor John Krasinski, que interpretó a Jim, esto estaba claro. Sabía que podía decepcionar a todos los seguidores del idílico amor de Pam y Jim.

“Mi sensación es que hay un umbral que no puedes pasar con nuestra audiencia. Son muy dedicados. Les hemos mostrado un gran respeto. Pero hay un momento en el que, si los empujas demasiado, no volverán. Y creo que, si les muestras a Jim poniendo los cuernos, nunca volverán”, explicó Krasinski.

Por ello, el actor se negó a grabar dicha escena. “Es la única ocasión en la que recuerdo decir que por aquí no pasó. Recuerdo haber dicho todo lo que pensé que nunca diría, como yo no pienso rodar esto” , reveló el actor.

Por su parte, el guionista Greg Daniels no estuvo de acuerdo con la negativa de Krasinski, pero finalmente cedió y cambió la escena. “Los fans estaban muy cómodos con la serie que estaban recibiendo, y necesitaba preocuparles con la sospecha de que quizá les daría un mal final, para que así estuvieran felices cuando recibieran un buen final”, opinó Daniels sobre lo que esperaba para el cierre de The office.