Tom Holland exigió cambiar el final de Spider-Man 3 y guion fue reescrito “casi a diario”

Spider-Man: no way home, la última película de Marvel Studios a estrenarse este 2021, sufrió modificaciones en su guion casi a diario. Específicamente, en el final de la cinta, el cual fue reescrito durante la misma grabación por insistencia de Tom Holland — protagonista de la cinta realizada por Disney en conjunto con Sony Pictures —, quien le expresó sus inquietudes en cuanto al desenlace de la historia. ¿Estarán Tobey Maguire y Andrew Garfield involucrados en el tercer acto de Spider-Man: no way home?

En una entrevista para GQ, Holland habló sobre la realización de la película que cerrará su trilogía como Spider-Man en el UCM. Al respecto, dijo que durante la filmación del final, sintió que el guion no estaba a la altura y que no se sentía conforme con lo que Peter Parker decía.

“Seguí deteniéndome y diciendo: ‘Lo siento mucho, simplemente no creo lo que estoy diciendo’ “, explicó el actor británico sobre su experiencia en el set de la que se perfila a ser la cinta más importante de Marvel este 2021.

Tom tuvo que conversar con el director detrás de cámaras para reestructurar el final de la cinta, ya que no se sentía conforme con el desenlace que planteó Jon Watts, quien se ha encargado de la trilogía completa de Spider-Man en Marvel Studios desde 2017.

Spiderman no way home: Tom Holland no estuvo conforme con el guion de la tercera entrega. Foto: composición/Facebook Tom Holland Brasil/difusión

“Nos sentamos, lo revisamos y se nos ocurrió una nueva idea”, explicó Holland. Posteriormente, según lo que contó el joven actor de 25 años, le alcanzaron dicha idea a los escritores y ellos lo reescribieron. “Y funciona estupendo”, añadió.

Luego del final del tráiler 2 de Spider-Man: no way home, donde Doctor Strange dice: “Están empezando a llegar y no puedo detenerlos”, esto hace pensar que podría tratarse de la llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield al UCM. ¿Tendrá algo que ver dicha reescritura del guion con estos dos personajes? La respuesta, al parecer, llegará el 17 de diciembre con el estreno en cines.

Un guion reescrito a diario y un consejo de Scarlet Witch

El portal GQ también informó que el guion de Spider-Man: no way home fue reescrito “casi a diario” , según palabras de Tom Holland. El actor, quien ya piensa en su reemplazo para interpretar al arácnido, dijo: “Tú podrías preguntarle al director ‘¿Qué pasa en el acto tres?’ y su respuesta hubiese sido ‘Todavía estoy tratando de descubrirlo’”.

Holland — quien también protagoniza Uncharted bajo el rol de Nathan Drake en 2022 — reveló que su confianza para abordar estos problemas de guion como actor viene de un consejo que le regaló Elizabeth Olsen, actriz que interpreta a Scarlet Witch en el UCM. “Ella me dio un consejo increíble: ‘No’ es una oración completa. ‘No’ es suficiente”, contó.

Spider-Man: no way home tráiler 2