Spider-Man 3: Andrew Garfield salvará a MJ, según teoría de fans

Spider-Man: no way home, la película protagonizada por Tom Holland, tiene emocionados a los fanáticos del MCU porque traerá el Spider-Verse. Mucho se ha hablado sobre el posible regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles como Hombre Araña, pero aún no hay nada que lo confirme.

Con el lanzamiento del segundo tráiler oficial, más de uno creía que habría una revelación al respecto, pero solo llegó a salir un pequeño detalle que tiene consternados a los fanáticos: el guante del superhéroe cuando se dispone a rescatar a MJ (Zendaya).

En dicha escena, que recuerda a la muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2, vemos cómo la pareja del protagonista está cayendo y la mano de Spider-Man lucha para poder sujetarla. Sin embargo, el guante no parece corresponder al traje de la versión de Tom Holland.

En realidad, aparenta ser el guante de la versión de Andrew Garfield, como vemos en la siguiente imagen, que compara la secuencia con los correspondientes trajes.

Foto: composición / Marvel Studios

Tráiler alternativo de Spider-Man: no way home no oficial

Cabe resaltar que el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: no way home es la fantasía más grande de los seguidores del Hombre Araña y el Universo Cinematográfico de Marvel. El concepto del Spider-Verse es la oportunidad perfecta para llevarlo a cabo, pero solo queda esperar al estreno para confirmar si se volverá realidad.