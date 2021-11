‘Spider-Man: no way home’: ¿quién es el Spiderman de traje negro y dorado del tráiler 2?

Tras una larga espera, Marvel Studios finalmente liberó el segundo tráiler de Spider-Man: no way home. Este adelanto, lejos de decepcionar a los fans, ha generado más expectativas sobre la posible incorporación de los antiguos trepamuros protagonizados por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Asimismo, algo que no se ha podido dejar desapercibido es la aparición de un Spiderman con traje negro y dorado que puede usar magia tal y como lo hace Doctor Strange.

¿Quién es el Spider-Man con traje negro?

Entre las suposiciones más valoradas en redes sociales, se considera que Peter Parker estaría llevando un atuendo creado por el mismo ‘Hechicero Supremo’ (Benedict Cumberbatch), con el fin de poder luchar sin dañar a sus oponentes que aparecieron del multiverso.

Recordemos que en el primer avance se pudo ver cómo Doctor Strange altera el multiverso con sus poderes luego de que el arácnido se metiera en pleno conjuro y desconcentrara al hechicero.

No obstante, en septiembre la compañía Hot Toys sacó a la luz los nuevos diseños de Spiderman, en el que se dio a conocer que Peter Parker de Tom Holland llevaría un traje negro con líneas doradas en la nueva película.

Spider-Man de Tom Holland con traje negro. Foto: Twitter / GeekZoneGZ

Spider-Man con traje negro en los cómics de Marvel

Este diseño fue creado por Dan Slott para los cómics Amazing Spider-Man. En una de las entregas, Parker pierde su sentido arácnido tras un enfrentamiento contra Scorpion, dejándolo totalmente vulnerable.

Luego de darse cuenta de su condición tras luchar contra Massacre, el héroe se dirige al laboratorio Horizon Labs para crear un nuevo traje conocido como la Spider-Armor MK II.

El atuendo le permitiría al trepamuros poder resistir los ataques de balas, además de tener una alta tecnología. Sin embargo, en No way home, Parker contaría con la magia de Doctor Strange para poder enfrentarse a sus enemigos.

Spider-Man con el traje Spider-Armor MK II. Foto: Marvel Cómics

¿Cuándo llegará la película?