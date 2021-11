Jamie Dornan de Fifty shades of Grey podría ser un superhéroe de Marvel

Esta tarde del jueves 18 de noviembre, ha explotado la noticia que el actor británico Jamie Dornan, recordado por interpretar el papel de Christian Grey en la popular trilogía 50 sombras de Grey, al parecer podría ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Jamie Dornan para The New York Times. Foto: The New York Times

Según una entrevista que dio Jamie Dornan al medio estadounidense The New York Times, admitió que se reunió con la cabeza de Marvel Studios, Kevin Feige. Sin embargo, él no deseó dar más detalles respectos este encuentro.

Aunque sí mencionó su interés y emoción por ser un superhéroe: “¿Qué he hecho, tres películas de guerra? Tú pensarías que eso podría ayudar un poco a mi causa con los hombres heterosexuales, pero probablemente no. Creo que necesitas estar en ese mundo de los cómics para realmente captar su atención” .

Jamie Dornan buscar ser un superhéroe de Marvel. Foto: The New York Times

Esto también en referencia a que quiere que su público fanático se extienda al sector masculino. Asimismo, elogió el trabajo de su amigo Robert Pattinson, quien dará vida al Murciélago de DC Comics en The Batman:

“Estaría mintiendo si no admitiera que siento que él y su gente lo han interpretado de manera muy inteligente. Todo lo que ha hecho desde Crepúsculo ha sido realmente inteligente y bellamente diseñado , y esas películas no se financian con su nombre si no hubiera estado en estas películas que generaron miles de millones de dólares”.

Jamie Dornan en Belfast. Foto: Northern Ireland Screen

Con estas declaraciones, Jamie Dornan, protagonista de Belfast de Kenneth Branagh, deja a los fanáticos de Marvel imaginando a qué superhéroe podría interpretar en un futuro, pues seamos conscientes que cuando alguien de Hollywood se junta con Kevin Feige es que algo entre manos se traen.