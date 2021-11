How I met your mother spin-off: fecha de estreno, reparto y más de How I met your father

La popular y recordada sitcom How I met your mother, que duró nueve años, ahora nos trae su spin-off titulado How I met your father. Aunque la idea general es muy parecida, en esta serie veremos a nuevos personajes y situaciones. El audiovisual que inició sus grabaciones el 31 de agosto de este año está dirigido por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Los creadores de HIMYM, Carter Bays y Craig Thomas, figuran como productores ejecutivos.

How I met your father está en grabaciones. Foto: Twitter/@HIMYFonHulu

Cómo conocí a tu padre constará de 10 capítulos que se podrán ver por la plataforma streaming Hulu. Hilary Duff será la protagonista de esta esperada producción y solo hace poco se confirmó que su versión más madura será interpretada por la talentosa Kim Cattrall, muy conocida por su papel de Samantha Jones en Sex and the city.

Un dato adicional es que Kim Cattrall estará encargada de narrar la historia para todos los espectadores de How I met your father. Recordemos que en How I met your mother, Bob Saget fue quien cumplió este rol.

Kim Cattrall participará en How I met your father tras confirmarse su ausencia en la secuela de Sex and the city. Foto: Kim Cattrall/Instagram

¿De qué tratará How I met your father?

Según la sinopsis de Hulu, Sophie le contará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, llevándonos al pasado: al año 2021. Ubicados en Nueva York, Sophie y su grupo muy unido de amigas están por descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Parte del elenco de How I met your father, el spin off de How I met your mother. Foto: Variety

¿Quiénes son parte del elenco de How I met your father?

Hilary Duff - Sophie

Kim Cattrall - Sophie del futuro

Josh Peck - Drew

Chris Lowell - Jesse

Daniel Augustin - Ian

Ashley Reyes - Hannah

Francia Raisa - Valentina

Suraj Sharma - Sid

Tom Ainsley - Charlie

Tien Tran - Ellen.

Fecha de estreno de How I met your father

El miércoles 17 de noviembre, por medio de sus redes sociales, el reparto de How I met your father anunció, en un video muy divertido, que la serie se estrenará el 18 de enero de 2022 por Hulu . La compañía publicará en Estados Unidos dos episodios para después lanzar el resto semanalmente.