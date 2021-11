El príncipe del rap: Will Smith contó en qué momento decayó la serie

El actor Will Smith lanzó recientemente un libro de memorias en el que ha contado cual cree que fue el momento en que la reconocida serie de televisión The fresh prince of Bel-Air (El príncipe del rap en Latinoamérica) terminó decayendo en su calidad hasta llegar a su cancelación luego de seis temporadas. La estrella de Hollywood no solo ha revivido pasajes que vivió en la mansión de la familia Banks, sino también otros más personales que incluyen una ocasión en la que pensó suicidarse.

Está claro que una de las voces con más autoridad para hablar sobre lo que ocurrió detrás de cámaras en las grabaciones de El príncipe del rap es su protagonista Will Smith. Así, el famoso actor estadounidense ha aprovechado la ocasión para repasar a través de Will —título del libro escrito por la misma estrella junto a Mark Manson— aquellos días de la década de los 90, cuando la serie aún se transmitía en televisión.

En su autobiografía, Smith ha asegurado que el episodio número 15 de la quinta temporada, titulado Bullets over Bel-Air (Balas sobre Bel-Air), marcó el momento en el que la serie empezó a decaer. La trama y el mensaje de dicho capítulo han hecho que ese sea uno de los más recordados por los fanáticos, pero para Will fue el comienzo del fin.

En el 5x15 de El príncipe del rap, los guionistas decidieron abordar el tema de la violencia armada, un problema que hasta el día de hoy constituye una amenaza en Estados Unidos. Mientras Will y Carlton intentaban retirar dinero de un cajero, ellos fueron asaltados por un ladrón con una pistola, quien terminó disparándole al protagonista. Ante esto, Carlton —interpretado por Alfonso Ribeiro— decidió comprar un revolver para defenderse.

El príncipe del rap duró un total de seis años. La serie se emitió desde el 10 de septiembre de 1990 hasta el 20 de mayo de 1996, año en el que luego de seis largas temporadas llegó a su fin. El episodio del que habló Will se convirtió en uno de los últimos que la audiencia guardó en sus recuerdos por la emotividad y la cercanía a la realidad estadounidense que presentó.

Reboot de Prince of Bel-Air

Después de 22 años del emotivo final de la serie, se confirmó este año que se haría un reboot llamado Bel-Air. En septiembre se anunció a su elenco principal, quienes darán vida a las nuevas versiones de los Banks y demás personajes de la producción noventera.

Según lo que recogió el medio The Hollywood Reporter, esta tendrá un tono dramático y explorará algunos problemas que eran difíciles de abordar en el pasado. “Se sumergirá más profundamente en los conflictos, las emociones y los prejuicios inherentes, que eran imposibles de explorar por completo en un formato de comedia de situación de 30 minutos por episodio, sin dejar de ofrecer arrogancia y guiños al programa original”, publicó el portal.