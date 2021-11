Remake estadounidense de Train to Busan ya tiene título: Último tren a Nueva York

A principio de año, se reveló que New Line Cinema está preparando un remake del éxito surcoreano Train to Busan en Estados Unidos. En aquel entonces, Deadline confirmó que el director Timo Tjahjanto estaba encargado del filme de terror.

Se mencionó además que James Wan y Michael Clear elaborarán junto a Gary Dauberman el guion de la película, la cual llega inspirada en thriller de apocalipsis zombi dirigido por Sang-Ho Yeon. Wan y Dauberman han trabajado en el pasado para producir El conjuro, Annabelle y La monja.

Sobre el remake de Estación zombie, el medio especializado reveló que el filme de Timo Tjahjanto llevará por nombre Last train to New York (El último tren a Nueva York). Se espera que esta nueva versión tenga un estreno en algún momento del 2022.

Sobre Tjahjanto, el director ha logrado incrementar su fama desde el thriller Headshot de 2016. Recientemente, estuvo a cargo del filme de acción de Netflix La noche nos persigue.

¿De qué trata Estación Zombie?

Train to Busan nos lleva a ver las consecuencias de un brote viral misterioso que pone a Corea en estado de emergencia. Sok Woo y su hija Soo Ahn suben al KTX, un tren rápido que une los 442 km que separan Seúl de Busan, una ciudad que se defiende con éxito de la epidemia. Sin embargo, justo en el momento de su partida, la estación es invadida por zombis que matan al conductor del tren y a otros pasajeros.