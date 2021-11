No way home: ¿quién sería el segundo Duende Verde que aparece después de Willem Dafoe?

El tráiler 2 de Spider-Man: no way home ha emocionado a millones de fanáticos alrededor del mundo, pero también ha despertado algunas dudas que van un poco más allá de la tan comentada y supuesta aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire. El avance de la película de Marvel Studios ha confirmado el regreso de Willem Dafoe como el Duende Verde. Sin embargo, un detalle plantea la siguiente pregunta: ¿existen dos versiones del Duende Verde que aparecerán en Spider-Man: no way home?

Desde hace meses, se habló de la participación de Dafoe en esta nueva entrega del Hombre Araña y luego del primer tráiler los rumores que lo involucraban en la cinta empezaron a tomar más fuerza. De tal manera, con el lanzamiento del segundo tráiler de No way home, por fin se ha revelado que el Duende Verde que aparecerá es el que interpretó el famoso actor.

En el tráiler, se puede ver claramente al Green Goblin de la saga de Tobey Maguire con su clásico traje verde de la primera película. Sin embargo, más adelante, se aprecia a alguien con el planeador del villano que luce muy diferente al Duende Verde.

Willem Dafoe como Duende Verde en Spider-man: no way home. Foto: Twitter/@LaRagnarsson

Este es el detalle que ha llevado a pensar si se trata de un Duende Verde de otra dimensión o si solo se trata de un cambio de look que tendrá el antagonista interpretado por Dafoe a lo largo de la película.

Duende Verde en trailer Spiderman: no way home. Foto: fotocaptura de Youtube/Marvel

Sobre esto, algunos fanáticos han alegado en redes sociales que se trataría de un simple cambio en el atuendo del antagonista interpretado por Willem Dafoe. Esto, en base a unas fotos filtradas y artes conceptuales que salieron hace semanas, en las que se puede ver el rostro de Willem Dafoe con una especie de capucha morada, que coincide con lo que se ve en el avance.

Spiderman no way home: Willem Dafoe, foto filtrada como Duende Verde - Poster fanmade. Foto: Twitter/@ToxicAntix

Por otro lado, otros han comentado que podría tratarse del hijo de Norman Osbourne en la saga de Sam Raimi, donde James Franco interpreta a un joven Duende Verde con una indumentaria parecida a la del tráiler. Sin embargo, no queda claro si podría tratarse de una versión alterna del villano o de un simple cambio de apariencia que se dará en el filme.

Spider-Man: no way home Tráiler 2