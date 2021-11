Spider-Man 3: Tom Holland lloró al ver la reacción de fans por No way home, tráiler 2

La tercera película en solitario del Spider-Man del UCM es la apuesta de Marvel y Sony más esperada del año. Las esperanzas por ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield de regreso en el traje del superhéroe arácnido se mantienen intactas, especialmente después del explosivo segundo tráiler de No way home. El clip oficial fue presentado en Los Ángeles el último martes 16 de noviembre, en un evento presencial en el que participó el propio Tom Holland.

Como parte de la realización de este encuentro, el actor protagonista formó parte de una ronda de preguntas, que inició contando su experiencia en las películas de ‘Spidey’: “Es realmente abrumador. Haces estas películas y te sientes tan unido a ellas, pones tu alma y corazón, dedicas tu vida a este personaje, por eso verlo en la gran pantalla es tan gratificante”. Ello lo dejó tan emocionado que soltó algunas lágrimas de felicidad.

“¡Y ver su reacción! créanme cuando les digo que eso (el tráiler) es la punta del iceberg. Pasan muchísimas más cosas en esta película. Se pondrán de pie para gritar”, agregó para luego mencionar que “ Sony y Marvel han logrado lo imposible ”. ¿Será esto un guiño a que el Spider-Verse se volverá realidad? Aún no se sabe.

Cuando la nostalgia llega al presente

No way home ya ha revelado que traerá a villanos de las otras franquicias de Sony, pero esto sin duda no solo fue una grata experiencia para Tom Holland, también lo fue para aquellos que retomaron sus papeles.

“Todos están muy emocionados de regresar y revivir estos roles. Vinieron al set una semana antes de empezar a rodar para ver cómo era. Me encontré con este tipo con una capa, y reaccioné en plan ‘cuidado amigo’. Se quitó la capucha y casi me asusté en serio ‘Oh, el Duende Verde ya está aquí’”, precisó el artista británico.