Spider-Man: no way home: ¿qué sería esa caja que Peter trata de robar a Doctor Strange?

Sony Pictures finalmente ha liberado el segundo tráiler de Spider-Man: no way home. La tercera película en solitario del Hombre Araña de Tom Holland tiene a todos los fanáticos del UCM tratando de develar cualquier pista sobre el esperado regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, en sus propias versiones del héroe arácnido. No obstante, hay un detalle que muchos espectadores han notado: ¿qué es esa misteriosa caja que Peter Parker quiere robar de Doctor Strange?

Como se ha visto hasta ahora, el ‘Spidey’ de Holland buscará ayuda en el Hechicero Supremo para que, a través de las artes místicas, su verdadera identidad sea borrada de la memoria de todo el mundo. Sin embargo, el conjuro mágico salió mal y los villanos de otras franquicias volverán a la acción.

En ese sentido, CBR revela que una de las posibles explicaciones al artefacto mencionado anteriormente es que se trataría de una especie de prisión mágica, en la que se irían arrestando a los antagonistas que Spider-Man vaya enfrentando en la película , para luego devolverlos a sus respectivos universos y que sigan su destino en sus propias líneas temporales.

Esto, no necesariamente le parecería lo correcto al ‘Trepamuros’ del UCM, por lo que roba el cubo mencionado para tratar de hacer justicia de otra manera.

Tom Holland se enfrentará a villanos de otras versiones de Spider-Man. Foto: composición/Marvel/Sony

Por su parte, el portal especializado Screen Rant explica que se trataría de un artefacto con una conexión importante con la gema del tiempo. Con ello, Peter trataría de transportarse entre dimensiones, para regresar a un época pasada y poder resarcir los errores que se ocasionaron.

Asimismo, el citado medio comenta que la caja lleva el Sello de Vishanti, un símbolo que puede verse en el Sanctum Sanctorum y en el Ojo de Agamotto, y que es usado para evitar la llegada de algunas entidades. Claramente, Strange y Parker tendrán una discusión por esta situación, lo que va acorde con lo que Holland ya había adelantado sobre la trama en torno a la ruptura de la relación de ambos.