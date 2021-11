‘Spider-man: no way home’: cómo lucían Los Siniestros antes y ahora

Con el estreno del segundo tráiler de la esperada cinta Spider-Man: no way home, los fanáticos de las aventuras del superhéroe arácnido no han dejado de lanzar teorías sobre la posible aparición de otras versiones de Spiderman, como las interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Asimismo, se sabe que Tom Holland tendrá que enfrentarse a los villanos más icónicos de la saga, como el Duende Verde, Lagarto, Dr. Octopus, Sandman, Lizard y Electro, que han tenido una breve aparición en los avances del nuevo filme y en versiones antiguas de las películas de Peter Parker.

A continuación, te contamos cómo han cambiado Los Siniestros en las diferentes películas de Spider-Man en comparación con el final de la trilogía de No way home, cinta producida por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y que se estrena el 17 de diciembre de 2021.

Doctor Octopus antes en Spider-Man 2 (2004)

El papel de Doctor Octopus fue interpretado por el actor británico Alfred Molina.

Doctor Octopus ahora en Spider-Man: no way home

Siempre con sus lentes y su saco, el Doctor Octupus no ha cambiado mucho su estilo. Además, el papel será interpretado nuevamente por Alfred Molina.

Electro antes en The amazing Spider-Man 2

Fue interpretado por el actor Jamie Foxx en The amazing Spider-Man 2.

Electro ahora en Spider-Man: no way home

En las imágenes difundidas en el segundo tráiler podemos ver a Electro con un nuevo traje. Asimismo, para esta nueva entrega, Jamie Foxx continuará interpretando al villano.

Sandman antes en Spider-Man 3

El actor que interpretó a Sandman fue Thomas Haden Church.

Sandman ahora en Spider-Man: no way home

Gracias al tráiler podemos ver imágenes de cómo lucirá el villano en la última entrega de Spider-Man.

Lizard antes en The amazing Spider-Man 2

El papel del villano Lizard fue interpretado por el actor galés Rhys Ifans.

Lizard ahora en Spider-Man: no way home

Aún se debe esperar al estreno de la película para conocer cómo se verá el nuevo Lizard, por el momento se tienen las imágenes del segundo tráiler. Asimismo, se sabe que Rhys Ifans volverá a interpretar al temible villano.

Duende Verde antes en Spider-Man (2002) y Spider-Man 2 (2004)

El icónico villano del superhéroe arácnido fue interpretado por el actor estadounidense Willem Dafoe.

Duende Verde ahora en Spider-Man: no way home

Hasta el momento no se tienen tantas imágenes de cómo luciría el emblemático villano, pero se sabe que Willem Dafoe volverá a interpretar el papel en esta reciente versión de Spider-Man.