‘Spider-Man: no way home’, tráiler 2: mala edición ocultaría a Tobey Maguire y Andrew Garfield

Seguidores están convencidos de que los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron editados del último avance. Marvel Brasil sería la clave de esta teoría.

Tráiler de Spider-Man: no way home en Brasil mostró una escena muy particular. Foto: composición/Sony/Marvel