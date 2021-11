‘Spider-Man: no way home’: Tom Holland dice que es el momento de Miles Morales en el UCM

Los días en que Tom Holland da vida a Spider-Man están por acabar oficialmente. El actor de 25 años habló recientemente con GQ sobre su futuro como el superhéroe de Marvel y qué es lo que piensa sobre qué pasará con el personaje de Peter Parker.

El intérprete mencionó que le quedan un máximo de cinco años para pensar en volver a ser el Hombre Araña, por lo que indicó que es un buen momento para que Miles Morales tenga una oportunidad de tener presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Tal vez sea hora de que siga adelante en mi carrera”, dijo Holland en la entrevista. “Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película con Miles Morales. También tengo que tener en cuenta a Peter Parker, es una parte importante de mi vida. Eso sí, si sigo interpretando al Hombre Araña después de los 30, voy a sentir que hice algo mal”, agregó.

Miles Morales apareció por primera vez en el cuarto número de Ultimate Fallout, en agosto de 2011, a raíz de la muerte de Peter Parker. Foto: Playstation

La posición de Tom Holland sobre el dejar de ser el héroe de Marvel no es nueva. Se sabe que su contrato con Sony finaliza con Spider-Man: no way home y hasta el momento no se ha compartido si tiene intenciones de renovarlo. En tanto, el director Jon Watts, encargado de la trilogía del superhéroe, dejará la historia para encargarse de Los cuatro fantásticos, futuro filme del UCM.

Protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Alfred Molina y Benedict Cumberbatch, Spider-Man: no way home se estrena exclusivamente en cines el 17 de diciembre. En Perú y el resto de Latinoamérica será un día antes.