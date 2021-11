¿Quién golpea a Lizard en el tráiler de Spiderman: no way home?

Spiderman: no way home es una de las cintas más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) gracias a la expectativa que genera el spiderverse, evento que reuniría en pantalla a Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland en pantalla. A pesar de que el segundo tráiler no presentó a los dos primeros actores mencionados, se cree que es solo una jugada de los estudios para reservar la sorpresa en el estreno de la cinta.

Sin embargo, el segundo adelanto mostró algunas pistas que sugieren la aparición de los ‘Trepamuros’, la primera fue la frase del Doctor Octopus al ver a Spider-Man sin máscara: “Tú no eres Peter Parker” y la segunda es un error en el tráiler del largometraje expuesto en Brasil. La versión brasileña del adelanto muestra al héroe, interpretado por Tom Holland, saltando al aire para enfrentarse tres villanos, entre ellos Lizard, quien es aparentemente golpeado por una fuerza invisible.

Esta secuencia, que ya ha sido eliminada, hace pensar a los fanáticos del arácnido que el Lagarto es golpeado por Andrew Garfield o Tobey Maguire, ya que Marvel Studios es conocido por editar parte de sus tráilers o modificar ciertos eventos del mismo para evitar spoilers de sus películas, algo que ocurrió en Avengers: infinity War y Avengers: end game.

Spider-Man: no way home - elenco

Tom Holland es Peter Parker / Spider-Man

Benedict Cumberbatch es el Dr. Stephen Strange

Alfred Molina es Otto Octavius / Doctor Octopus

Jamie Foxx es Max Dillon / Electro

Jon Favreau es Harold “Happy” Hogan

Jacob Batalon es Ned Leeds

Marisa Tomei es May Parker

Zendaya es MJ.

Spider-Man: no way home - segundo tráiler