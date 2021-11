‘Spider-Man: no way home’, tráiler 2: minuto a minuto del estreno de las escenas

EN VIVO Spider-Man: no way home’, tráiler 2 | La campaña de marketing de Spider-Man: no way home está en marcha y el lanzamiento del segundo tráiler es muestra de ello. Como se conoció el sábado 13 de noviembre, Sony y Marvel Studios han programado un evento para fanáticos en California, Estados Unidos, con el objetivo de mostrar las nuevas imágenes y material exclusivo de su película.

Los afortunados fanáticos que asistirán a la reunión programada en los Regal Cinemas serán los primeros en ver las escenas correspondientes a la esperada cinta. Así también, se espera que se confirme la presencia de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland juntos en el filme del Universo Cinematográfico de Marvel.

En Vivo: 'Spider-Man: no way home': sigue ONLINE el evento para fans 09:18 'Spider-Man: no way home' lanzará este martes 16 su nuevo tráiler La nueva película de Sony Pictures y Marvel Studios está lista para sacar más imágenes de la pleícula del Hombre Araña. Fanáicos son los más emocionados por ver qué personajes serán confirmados. Quizás los más espreados son Tobey Maguire y Andrew Garfield.

NOTICIA PREVIA

¿Cuándo y dónde ver el tráiler 2 de Spider-Man: no way home?

De acuerdo a Screenrant, este martes 16 de noviembre se llevará a cabo el evento para fans de Spider-Man: no way home, el cual se realizará en el cine Regal Sherman Oaks de California (Los Ángeles). Al ser una reunión exclusiva, solo ingresarán aquellos fans que lograron comprar las entradas a través de la página del local. Se espera que, tras la proyección del tráiler, el mismo sea lanzado en los canales oficiales de Marvel Studios y Sony Pictures.

¿A qué hora será el evento especial de Spider-Man: no way home?

Tom Holland dará vida por última vez al Hombre Araña en No way home. Foto: Sony/Marvel

En Latinoamérica, el estreno del tráiler 2 de Spider-Man: no way home se podrá seguir en los horarios de la siguiente lista. Tenga en cuenta que la información está relacionada a la hora de proyección en Los Ángeles.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Perú: 8.00 p. m

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en México: 7.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Colombia: 8.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Ecuador: 8.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Venezuela: 9.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Argentina: 10.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Paraguay: 10.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Bolivia: 10.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Chile: 10.00 p. m.

¿Qué veremos en Spider-Man: no way home?

Spider-Man: no way home trae de vuelta a Peter Parker de Tom Holland, Ned de Jacob Batalon y MJ de Zendaya. Jon Watts regresa para dirigir la última película de la trilogía con Holland en la piel del superhéroe.

En el filme también estarán presentes Marisa Tomei, Angourie Rice, Tony Revolori, Jon Favreau y Hannibal Buress. A ellos se sumará Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), quien ayudará a Peter a lidiar con los problemas que surgieron tras darse a conocer su identidad. Por otro lado, y como vimos en el póster de la cinta, el Duende verde será parte de la historia.