Spider-Man: Andrew Garfield reitera que no será parte de No way home

A pocas horas de estrenarse el segundo tráiler oficial de Spider-Man: no way home, muchos fanáticos esperan ver con ansias la aparición de los villanos pasados de la franquicia y, sobre todo, de los dos exarácnidos: Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ante las expectativas, este último declaró nuevamente si será parte o no de la tercera cinta de Spiderman.

“ No estoy en la película . Amo a Spider-Man, siempre lo he hecho, estaba muy feliz de haber interpretado el papel. Estoy muy emocionado por ver qué hacen con la tercera. Al igual que tú, para ser honesto”, comentó el actor en una entrevista para The Today Show.

Asimismo, Garfield expresó su emoción por cómo la producción ha trabajado en la cinta de Marvel. “Esta no es la respuesta diplomática, de verdad, de verdad lo digo en serio. Amo a Tom Holland, amo al director Jon Watts, amo a los productores Amy Pascal y Kevin Feige, y lo que han hecho con esas películas y ese personaje”, finalizó.

Pese a los recientes comentarios del protagonista de The Amazing Spider-Man, los seguidores no pierden las esperanzas y esperan ver a los tres actores juntos en escena.

Fecha de estreno

Spider-Man no way home llegará a los cines de Perú el jueves 16 de diciembre de 2021 , un día antes que su lanzamiento en Estados Unidos.

Tráiler de Spider-Man: no way home